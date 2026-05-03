CHP’de şaibeli kurultay davasında kritik viraj! Para ve makam iddiaları 6 Mayıs’ta mahkemede

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “oy karşılığı para ve makam” iddialarıyla açılan davada kritik duruşma 6 Mayıs’ta görülecek. Ankara’da görülen davada, Ekrem İmamoğlu “şüpheli”, Kemal Kılıçdaroğlu ise “mağdur” olarak yer alıyor. İddianamede, delegelere para ve görev teklif edilerek oy yönlendirmesi yapıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürülüyor. Detaylar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.