Şifreli menü, peçete altında zehir: İstanbul polisinden Kadıköy'de dev darbe!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını "gece-gündüz" süren bir takiple yerle bir etti. Gece kulüplerinden pilavcılara, kuaförlerden kuyumculara kadar uzanan zehir trafiği, polisin aylarca süren titiz çalışmasıyla deşifre edildi. 75 kişinin tutuklandığı operasyonun perde arkasını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dikkat çeken detaylarla canlı yayında aktardı.