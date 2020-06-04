Mütevazi evden Boğaz manzaralı villaya! CHP'li başkanın değişimi sosyal medyada gündem oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Rıza Akpolat'ın bir yıl içerisindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Akpolat önce Bahçelievler'de oturduğu mütevazi evden önce Ulus'ta lüks bir siteye ardında da kirası aylık 60 bin lira olan Boğaz manzaralı villaya taşınıyor. Öte yandan Akpolat'ın eşine aldığı yaklaşık 2 milyon değerindeki cipte sosyal medyada çok tartışıldı. İşte CHP'lilerin tepkisine neden olan o gelişmenin detayları.