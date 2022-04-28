Müstemleke çocukları! Gezi Parkı olaylarında hedef neydi?

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Gezi Parkı olaylarına hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olayların bir kalkışma ve darbe girişimi olduğunu söyleyen Genç, Osman Kavala'ya ilişkin de ifadeler kullandı. İşte detaylar...