28 Nisan 2022, Perşembe
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Müstemleke çocukları! Gezi Parkı olaylarında hedef neydi?
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Gezi Parkı olaylarına hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olayların bir kalkışma ve darbe girişimi olduğunu söyleyen Genç, Osman Kavala'ya ilişkin de ifadeler kullandı. İşte detaylar...