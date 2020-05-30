Mustafa Yeneroğlu, iki sene önce mit ve hikaye dediği kutlamaları öven animasyon filmini paylaşmış

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarında Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde Fetih Suresi okunmasını mitlerle ve hikayelerle insanları uyutmaya çalışan bir yaklaşım olduğunu iddia eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun; iki sene önce AK Parti İstanbul Milletvekili olduğu dönemde Fetih kutlamalarını öven animasyon filmi paylaştığı öğrenildi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinin detayları…

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun; İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarında, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu.

YENEROĞLU: "(FETİH SURESİ OKUNMASI) MİTLERLE, HİKAYELERLE İNSANLARI UYUTMAYA ÇALIŞAN BİR YAKLAŞIM"

Mustafa Yeneroğlu, "Otoriter rejimler, sıkıştığı zaman, siyaset üretemedikleri takdirde genelde kimlikçi politikalar ortaya koymaya çalışırlar. Bu da klasik toplumu gerçeklerden uzaklaştıran, insanları böyle mitlerle, hikayelerle, 'Ayasofya'yı tekrar açacağız. Zincirleri kıracağız' yaklaşımlarıyla insanları uyutmaya çalışan bir yaklaşım biçimi olarak değerlendiriyorum" iddiasında bulundu.

YENEROĞLU, İKİ SENE ÖNCE FETİH KUTLAMALARINI ÖVEN ANİMASYON FİLMİ PAYLAŞTI

Fetih Suresi okunmasını mitlerle ve hikayelerle insanları uyutmaya çalışan bir yaklaşım olduğunu iddia eden Mustafa Yeneroğlu'nun; iki sene önce AK Parti İstanbul Milletvekili olduğu dönemde Fetih kutlamalarını öven animasyon filmi paylaştığı öğrenildi.

Mustafa Yeneroğlu, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü kutlamalarının olduğu 29 Mayıs 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşımda bulundu.

Yeneroğlu, "Dünya tarihini değiştiren büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunun gerçekleştirdiği #İstanbulunFethi'nin 565. yılını kutluyor; vatan uğruna canını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. #Fethin565Yılı" ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİ'NE GEÇTİKTEN SONRA GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa ettikten sonra Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'ne geçti ve partinin genel başkan yardımcısı oldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarında Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu.

YENEROĞLU: "BÖYLE SAÇMA SAPAN GÜNDEMLERLE MEŞGUL OLMAK BİLE BİR DEVA PARTİLİ OLARAK BENİ CİDDİ MANADA RAHATSIZ EDİYOR"

Mustafa Yeneroğlu; Özlem Gürses'in, "Bugün Ayasofya'da Fetih duası (Fetih Suresi demek istiyor) okunmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bir siyasetçi olarak bu fikre nasıl yaklaşırsınız?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Otoriter rejimler, sıkıştığı zaman, siyaset üretemedikleri takdirde genelde kimlikçi politikalar ortaya koymaya çalışırlar. Bu da klasik toplumu gerçeklerden uzaklaştıran, yani evine ekmek götüremeyen, kirasını ödemekte zorluk çeken insanları böyle mitlerle, hikayelerle, 'Ayasofya'yı tekrar açacağız. Zincirleri kıracağız' yaklaşımlarıyla insanları uyutmaya çalışan bir yaklaşım biçimi olarak değerlendiriyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye bunları aşmış olması lazım artık. Böyle saçma sapan gündemlerle meşgul olmak bile bir DEVA partili olarak beni rahatsız ediyor ciddi manada…"

FETİH SURESİ OKUNMASI "SUNİ GÜNDEM"MİŞ!

Mustafa Yeneroğlu, söz konusu açıklamalarının sosyal medyada eleştirilmesi üzerine yeni açıklamada bulundu. Yeneroğlu, 29 Mayıs 2020 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Halk TV'de Ayasofya'yı araçsallaştıran gündemle ilgili sorunun başını keserek FetihSuresi ile ilgili şahsıma gayriahlâkî ithamda bulunulmakta. Kutsalı ve ahlakı olmayanlara sözüm yok. 'Saçma sapan' olan 'haşa' Fetih Suresi değil, gerçek gündemi örtmek için ürettiğiniz suni gündemler" iddiasında bulundu. (Kenan Kıran/ Sabah)