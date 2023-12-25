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Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 11:57
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde sırra kadem basan Hakkulu, kaybının 12. gününde ölü olarak bulundu. Ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Mustafa Hakkulu'nun ölümünün ardından gözler eski eşi Bengül Güvenç'e çevrilirken canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri...
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