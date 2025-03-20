20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!
Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu!

Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 18:02
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda temin edilen MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu!
Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu!
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!
Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti açıklaması!
Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti açıklaması!
İmamoğlu’nun ifadesi en son mu alınacak?
İmamoğlu'nun ifadesi en son mu alınacak?
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek?
Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek?
MGK toplantısı başladı!
MGK toplantısı başladı!
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı
Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı
Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!
Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber’de anlattı
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
Daha Fazla Video Göster