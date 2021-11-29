29 Kasım 2021, Pazartesi
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Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?
Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir? Sivas’ın İmranlı ilçesinin belediye başkanı Murat Açıl trafik kazası geçirdi. Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Bu gelişmenin ardından Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir sorusunu cevabı sorgulanmaya başlandı.