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Videolar Gündem Videoları Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması...

Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması...

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 09:44
Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı progrmında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücreti, 3600 ek gsöterge, emekli maaşlarına zam ve EYT ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 5. Yargı Paketi'nin detaylarını da anlatan Bayram, engelli vatandaşlara da müjdeyi verdi.
Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT... ASGARİ ÜCRET, 3600, EMEKLİ MAAŞLARI VE EYT...
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Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT...
Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT...
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