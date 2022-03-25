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Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri nasıl düştü? Enkaza 48 saat sonra ulaşıldı
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybettiğinde takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişi o gün Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düşen helikopterde yaşamını yitirdi. O kaza nasıl meydana geldi? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel kazanın meydana geldiği Kızılöz Köyü’nde detayları anlattı.