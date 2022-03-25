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Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri nasıl düştü? Enkaza 48 saat sonra ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:10
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybettiğinde takvim yaprakları 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişi o gün Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düşen helikopterde yaşamını yitirdi. O kaza nasıl meydana geldi? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel kazanın meydana geldiği Kızılöz Köyü’nde detayları anlattı.
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