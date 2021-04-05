Merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada son durum ne? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bu soruya A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Destici, Yazıcıoğlu'nun darbenin her türlüsüne karşı olduğunu, ülkede darbe girişiminde bulunmak isteyenler tarafından hedef alınmış olabileceğini söyledi. Peki soruşturmada son durum ne? İşte yanıtı...

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2014 yılında eğer verdiğimiz mücadele olmasaydı dosya kapanmıştı. 2016 yılında takipsizlik kararı verilmişti o karardan da vazgeçildi ve dava yeniden görülüyor. 9 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu heyetin çalışması sonrası soruşturmada büyük bir yol alınacağı kanaatindeyim. Suikastı başından itibaren yönlendirmeye çalışanlar oldu. Ergenekon davasıyla birleştirmek isteyen FETÖ'cüler oldu. 17-25 Aralık olayı sonrası ise bu işi hükümete ve devlet yetkilileri üzerine yoğunlaştırmaya çalıştılar. Ellerinde belge varsa neden 5 yıl beklediler diye sordum ve böyle bir şeyin olmadığını o zamanda dile getirdim. Şu anda üçüncü bir yargılama süreci işliyor. Gizli tanık adı altında yalan beyanlarla ilgilide bir süreç işliyor bunları sürecin sonunda çok iyi göreceğiz." İfadelerini kullandı.

"YAZICIOĞLU DARBECİLER TARAFINDAN..."

Destici, "Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili yaşanan olaya kaza demedim demem, suikast olabilir, bunu yargılama sonucunda göreceğiz. Yazıcıoğlu tüm darbelerin karşısındaydı. Eğer Türkiye'de bir darbe planı yapıldıysa onun için bu cinayet işlenmiş olabilir. Aklıma gelen en kuvvetli şüphe budur. Ama bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır. Devletin kurumlarıyla birlikte bu soruşturma hakkında çok hassas bir çalışma yürütülüyor. Bu sürecin hukuk içerisinde aydınlatılacağına inanıyorum." dedi.