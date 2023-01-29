Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! 16 görüşme tespit edildi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emre Kara (38) hakkında Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emre Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.