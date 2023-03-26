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Muharrem İnce'ye skandal “Kemal Kılıçdaroğlu” baskısı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

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Giriş: 26.03.2023 01:49
CHP ve yandaşlarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskıları skandal seviyeye çıktı. CHP’nin fonladığı yayın organı fondaş Halk TV'de “İnce seçimden çekilsin yoksa HDP/PKK’lılar yine sokaklara sürülür” ifadelerinin yer aldığı tehdiler dolu bir programa imza atıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, "İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" şeklinde konuştu. Bu çıkış ardından Behlül Özkan'ın daha önceki skandal ifadeleri tekrar gündem oldu. Özkan'ın terör örgütünün cirit attığı Kandil ve örgütün siyasi kolu HDP’yle ağız birliği yaparak olmayan sözde Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabası gözlerden kaçmadı.
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