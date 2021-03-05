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Muharrem İnce'nin partisinin adı "Mavi" mi? Neden "Mavi"? Açılımı ne?

A Haber
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Giriş: 05.03.2021 12:31
Güncelleme:05.03.2021 12:54
İYİ Parti'de Ümit Özdağ istifası CHP'de ise Muharrem İnce'nin Nisan ayında kuracağı parti gündemin sıcak başlıkları arasında. CHP'den istifa eden İnce partisini Nisan'da kuracak. İl başkanları belirleniyor. Partinin adı ne olacak? Muharrem İnce'nin partisinin adı "Mavi" mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İYİ Parti'de Ümit Özdağ istifası CHP'de ise Muharrem İnce'nin Nisan ayında kuracağı parti gündemin sıcak başlıkları arasında. CHP'den istifa eden İnce partisini Nisan'da kuracak. İl başkanları belirleniyor. Partinin adı ne olacak? Muharrem İnce'nin partisinin adı "Mavi" mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

PARTİNİN ADI "MAVİ" Mİ?

Yeşiltaş, "Muharrem İnce'nin partisinin adı ne olacak sorusu Ankara kulislerinde konuşuluyor. Edindiğimiz bilgilere göre partinin adı Mavi olacak. Açılımı şu şekilde: Memleket, adalet, vicdan ve iş. Bu slogan artık partinin ismi olacak. İnce, memleket hareketini başlatırken Atatürk vurgusu yapmıştı Atatürk düşmanlarının bizim partimizde işi olmayacak demişti "Mavi" ile Atatürk'ün gözlerine bir atıfta bulunulduğu belirtiliyor." şeklinde konuştu.

LOGODA NAZAR BONCUĞU MU VAR?

Canlı yayında detayları anlatan Yeşiltaş şu ifadeleri kullandı: Diğer yandan 'Mavi Vatan' vurgusu yapmıştı istifa ederken. Bu kavramı anlamayanlarla bizim işimiz olmaz buna vurgu yapmıştı. Buna da atıf yaptığını görüyoruz. Diğer yandan siyasette bir marka haline gelen Ecevit mavisi karşıdaki insana güven veren bir duygu yaratıyor. Ecevit mavisiyle de Muharrem İnce'nin vurgu yapma niyetinde olduğunu anlıyoruz. Geride bıraktığımız gün konuyla ilgili CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi şöyle bir paylaşım yaptı 'Güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz' diyerek bir mavi vurgulu paylaşım yapmıştı. Partinin logosunda da mavi nazar boncuğunun da yer alacağı belirtiliyor bize ulaşan kulis bilgileri özetle bu şekilde.

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