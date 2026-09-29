ABD'den 23 yıl sonra Irak'tan çekilme kararı! Yeni dönemde ekonomi eksenli güvenlik çatısı

ABD askerlerinin 23 yıl sonra Irak'tan çekileceğinin ortaya çıkmasının ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Trump yönetimine "Biz zayıfız ve saldırıya uğruyoruz" diyerek tepki gösterdi. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler A Haber'de masaya yatırılırken gazeteci Dr. Murat Özer, Irak'ta Başbakan ez-Zeydi'nin göreve gelmesi ve PKK'nın silah bırakarak devletle entegre olmasıyla başlayan süreç sonrasında, ülkenin 1980'den sonra ilk kez Hürmüz Boğazı kriziyle petrol sevkiyatına başlamasını "İran'ın kontrolünden çıkması" olarak nitelendirdi. Akademisyen Cüneyt Küsmez, IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ABD'ye tepkisini sorunlu bir yaklaşım olarak değerlendirirken, terörsüz bölge anlayışıyla birlikte ekonomik ve güvenlik açısından yeni bir mimari kurulduğunu belirterek, "Türkiye, Suriye ve Irak arasında güvenlik çatısı kuruluyor." ifadelerini kullandı.