Muharrem İnce'den CHP'ye zor soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimleri alabiliyor muyduk?
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" dedi.
Muharrem İnce bugün katıldığı bir televiyon programında CHP yönetimine yine sert sözlerle yüklendi ve CHP-HDP ittifakını tekrar deşifre eden bir soru sordu.
"CHP YÜZDE 35'LERE GİDİYORDU DA BEN Mİ ENGEL OLDUM?"
Kendisine yönelik yapılan "oyları parçalayacak" yorumlarına tepki gösteren İnce "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" ifadelerini kullandı.
CHP-HDP İTTİFAKINI DEŞİFRE EDEN SORU
Kendisinin bu açıklamalarının ardından yapılan "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de yanıt veren İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek CHP'den istifa etmişti.
İnce istifasını açıkladığında Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine "(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum." sözleriyle tepki gösterdi ve Memleket Hareketi ile siyasi yaşamına devam edeceğini belirtti.