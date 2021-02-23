CHP'ye İnce darbesi! Son toplu istifa haberi Sakarya'dan
Yaşadığı siyasi ayrılığın ardından yeni parti kuran Muharrem İnce, CHP'ye büyük darbe vurdu. Bolu, Yalova ve İzmir’deki toplu istifaların ardından Sakarya teşkilatından da 120 kişi CHP ile yollarını ayırdı. CHP içerisindeki taciz ve tecavüz haberlerinin ardından bir de İnce ile ağır yara alan Kılıçdaroğlu, parti içindeki krizleri perdelemek için Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni istifaların ardından kimi hedef alacağı merak konusu olurken Yalova teşkilatından Cavit Kamil Ozman, CHP için, "Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. " ifadelerini kullandı.
CHP'de Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi parti içinde çalkanmalara neden olurken, istifa haberleri de peş peşe gelmeyi sürdürüyor.
SAKARYA'DA 120 İSTİFA
İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının arından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.
Bolu ve İzmir teşkilatlarındaki ayrılıklardan sonra, son olarak Sakarya il örgütünden de 120 kişi CHP'den istifa etti.
İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAKLAR
Yaşanan krizde parti genel başkanları ve belediye başkanlarının devreye girmesi yetmezken, partiden ayrılanların Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları bekleniyor.
Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın görüşmeleri sürdürmek için yoğun çaba harcadığı teşkilatlardan gelen şikayetlerin başında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması geliyor.
MARTTA AÇIKLAYACAK
Muharrem İnce'nin kurması beklenen parti için CHP'den kopuşlar devam ederken İnce de çalışmalarına hız verdi.
Ankara'da parti binası kiralayan İnce'nin, mart ayı içinde yeni partisini duyurması bekleniyor.
YALOVA'DA 350 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
Yalova'da CHP üyesi 350 kişi, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.
Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.
Ozman, şunları söyledi:
"Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi'ne inanan seçmenler olarak, Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kartopu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."
SULTANBEYLİ'DE YÖNETİM DÜŞTÜ
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'de istifalar peş peşe geldi.
YÖNETİM TÜZÜK GEREĞİ DÜŞTÜ
CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalar sonrası Başkan Hayati Bozkaya ve yönetim tüzük gereği düştü.
İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: "Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi olarak aşağıda ismi geçen arkadaşlarımızla birlikte 09.02.2021 tarihinde ilçe yönetim kurulu üyeliği görevimizden ayrıldığımızı bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Zühre Diler, Dursun Şahin, Güler Ikan, Turan Çınar, Aysel Ergün, Durmuş Çoban, Alican Çölekoğlu, Derviş Berk, Dursun Yüksek."
BAŞKAN: İSTİFA GEREKÇELERİNİ BİLMİYORUM
CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, "Ben istifa etmedim ama yönetimin istifa ettiği doğrudur. Yönetim de düşmüştür. Neden istifa ettiklerine dair bilgim yok." ifadelerini kullandı. İlçe yöneticilerinden Dursun Şahin ise "Herhangi bir partiye geçmem söz konusu değil" dedi.
'İNCE'NİN YANINDAYIZ' DEDİLER
Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından CHP'de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel istifa ettiğini belirtti. İnce'nin istifasıyla şoka uğrayan CHP, dün de yeni ayrılıklarla sarsıldı. 26'ncı dönem Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22'nci dönem İzmir Milletvekili Hakkı Akalın e-devlet üzerinden partiden istifa etti. Öte yandan İzmir Tire'de de toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrıldı.