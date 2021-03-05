Muharrem İnce 'Memleket' isminden vazgeçti! İşte partisinin yeni ismi...

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adının ''Memleket'' olacağı belirtiliyordu ancak; A Haber'in edindiği bilgilere göre İnce ve ekibi ''MAVİ''de karar kıldı. Peki ne anlama geliyor? Açılımı ne? İnce, neden MAVİ ismini seçtiklerini anlattı.

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti.

Eğer son anda bir değişiklik olmazsa partinin adı "Memleket" değil ''MAVİ'' olacak.

İnce, geçtiğimiz günlerde partinin sloganını bu sözlerle açıklamıştı.

A Haber'in edindiği bilgilere göre o sloganın partinin adı olmasına karar verildi.

Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce.

MAVİ ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.

MAVİ vatan vurgusu ve ''Ecevit mavisi''nden de ilham alındı.

Güven duygusu veren renk olması tezinden yola çıkılarak MAVİ'de karar kılındı.

Partinin logosunda da MAVİ nazar boncuğunun olacağı belirtildi.

CHP'den istifa ederek İnce'nin ekibine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin ''güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz'' paylaşımı da dikkat çekti.

"MUHARREM İNCE 23 NİSAN'DA PARTİSİNİ KURUYOR"

Partinin örgütlenme çalışmaları ise sürüyor.

Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın il başkanı adayları ile tek tek görüşerek Muharrem İnce'ye raporlar sunuyor.

Siyasette ''MAVİ açılım'' başlatan ince'nin partiyi 23 Nisan'da kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.