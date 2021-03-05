05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce 'Memleket' isminden vazgeçti! İşte partisinin yeni ismi...

Muharrem İnce 'Memleket' isminden vazgeçti! İşte partisinin yeni ismi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 15:47
Güncelleme:05.03.2021 15:50
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adının ''Memleket'' olacağı belirtiliyordu ancak; A Haber'in edindiği bilgilere göre İnce ve ekibi ''MAVİ''de karar kıldı. Peki ne anlama geliyor? Açılımı ne? İnce, neden MAVİ ismini seçtiklerini anlattı.

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti.
Eğer son anda bir değişiklik olmazsa partinin adı "Memleket" değil ''MAVİ'' olacak.

İnce, geçtiğimiz günlerde partinin sloganını bu sözlerle açıklamıştı.
A Haber'in edindiği bilgilere göre o sloganın partinin adı olmasına karar verildi.

Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce.
MAVİ ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.

MAVİ vatan vurgusu ve ''Ecevit mavisi''nden de ilham alındı.
Güven duygusu veren renk olması tezinden yola çıkılarak MAVİ'de karar kılındı.

Partinin logosunda da MAVİ nazar boncuğunun olacağı belirtildi.
CHP'den istifa ederek İnce'nin ekibine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin ''güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz'' paylaşımı da dikkat çekti.

"MUHARREM İNCE 23 NİSAN'DA PARTİSİNİ KURUYOR"

Partinin örgütlenme çalışmaları ise sürüyor.
Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın il başkanı adayları ile tek tek görüşerek Muharrem İnce'ye raporlar sunuyor.
Siyasette ''MAVİ açılım'' başlatan ince'nin partiyi 23 Nisan'da kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Tarihte bir ilk: Papa'dan Irak'a resmi ziyaret! Kimlerle görüşecek? Programı ne?
Tarihte bir ilk: Papa'dan Irak'a resmi ziyaret! Kimlerle görüşecek? Programı ne?
Bitlis'te şehit olan kahramanlar
Bitlis'te şehit olan kahramanlar
Bitlis şehitleri için devlet töreni
Bitlis şehitleri için devlet töreni
Helikopter neden düştü?
Helikopter neden düştü?
İnce'nin partisinin adı Mavi mi?
İnce'nin partisinin adı "Mavi" mi?
Cougar tipi helikopter neden düştü?
Cougar tipi helikopter neden düştü?
Enkazdan ilk görüntü
Enkazdan ilk görüntü
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Türkiye şehitlerini uğurluyor
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ