14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu sözleri Engin Özkoç'u adeta çılgına çevirdi

Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu sözleri Engin Özkoç'u adeta çılgına çevirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2021 22:46
Güncelleme:14.10.2021 22:49
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır" sözleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a soruldu. Soru karşısında küplere binen Özkoç, bakın ne yanıt verdi.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayının ise Meral Akşener olması gerektiğini ifade etti.

ÖZKOÇ'A ZOR SORU

Muharrem İnce'nin bu sözleri bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a soruldu.

ÖZKOÇ BASIN MENSUBUNU AZARLADI

Basın mensubunun soru karşısında oldukça sinirlenen Özkoç, "Onlara ne... Kime ne... Biz milletimizle ilgili hangi adayı çıkarıyoruz size mi düştü CHP hangi adayı çıkarıyor" yanıtını verdi.

"NİFAK SOKMAK İÇİN İÇİNİZ İÇİNİZİ YİYOR"

Özkoç, sözlerinin devamında "CHP siyasi hayatı içinde hiç adayını açıklamadığı, aday çıkarmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz? Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz. Bu ülkede seçim ilan edildiği zaman CHP öteki gün çıkar adayımız budur der. Nifak sokmak için, Millet İttifakını birbirine düşürmek için içiniz içinizi yiyor biliyoruz." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce’nin sözleri CHP’lileri çılgına çevirdi
Muharrem İnce'nin sözleri CHP'lileri çılgına çevirdi
Bakanlık nefes kesen görüntüleri paylaştı
Bakanlık nefes kesen görüntüleri paylaştı
Taliban ile yapılan görüşme sonrası açıklama
Taliban ile yapılan görüşme sonrası açıklama
Pentagon’da istifa depremi
Pentagon'da istifa depremi
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Suriye’de yeni bir harekat olacak mı?
Suriye'de yeni bir harekat olacak mı?
Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 69’u bot hesaplardır
Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 69'u bot hesaplardır
MSB duyurdu: 5 günde 16 terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 5 günde 16 terörist öldürüldü
İşte o hala için istenen ceza
İşte o hala için istenen ceza
Afganistan heyeti Türkiye’ye geldi
Afganistan heyeti Türkiye'ye geldi
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Daha Fazla Video Göster