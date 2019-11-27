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27.11.2019

Muharrem İnce’nin bahsettiği CHP'lilerin Ege’deki tatil pozu ortaya çıktı

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanı gündemdeki yerini tüm sıcaklığı ile koruyor. CHP Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, basın toplantısında "bana bu kumpası geçen yaz birlikte tatil yapanlar" kurdu demiş, birlikte tatil yapan CHP’li vekillerin "Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu" olduğu iddiası ortaya atmıştı. O vekillerden ikisi; Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un birlikte "tatil" yaptıkları sırada kayda geçen fotoğraflarıysa ortaya çıktı. İşte haberin detayları…




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