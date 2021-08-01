Muharrem İnce'nin Antalya şovuna vatandaştan sert tepki: Fotoğraf çekilmeyle olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Antalya Manavgat'ta yanan alanlarda fotoğraf çektirip bölgeden ayrılması vatandaşlar tarafından sert tepki aldı. Alanda bulunan ve sakat olduğunu söyleyen bir vatandaş İnce'ye "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş, icraat istiyoruz icraat." diye seslendi. İnce ise vatandaşa "Doğru söylüyorsun" diye yanıt verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yangın bölgesine giderken yapılan sosyal medya paylaşımını kendince eleştirmeye çalışan Muharrem İnce "İn o helikopterden, oradan halk görünmez" demişti. İnce'nin afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak yerine bölgeden fotoğraf çektirerek şova kalkışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

VATANDAŞTAN İNCE'YE SERT TEPKİ: FOTOĞRAF ÇEKİLMEYLE OLMAZ

Alevlerin söndürüldüğü bir noktada poz veren İnce, bölgedeki bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan İnce'ye, vatandaş, "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat istiyoruz icraat. Ben sakat bir adamım" diye seslendi.

Yangın bölgesinde fotoğraf çekip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz vermeyle olmaz icraat yap icraat Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yanan alanda fotoğraf çektiren İnce'ye vatandaş, 'fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat.' diye seslendi. İnce ise, 'doğru söylüyorsun' demekle yetindi.

Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesine giderken paylaşılan fotoğrafı üzerinden, 'İn o helikopterden, oradan halk görünmez' paylaşımını yapmıştı.

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