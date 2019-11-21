Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı! Söylediklerini unuttu yalanı ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Müthiş bir haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li” başlığıyla kaleme aldığı yazının perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ayan beyan ortaya çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan destekli FOX TV yayınında, Kılıçdaroğlu yalan habere ilişkin görüşmeyi doğrulamıştı fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

FOX TV'de çıktığı programda Külliye'ye gidip Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'liyi doğrulayan ve kim olduğunu bildiğini ima eden Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye ise tam tersini soyledi. İyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, İnce'ye o kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

CNN Türk canlı yayında gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: HAYAL ÜRÜNÜDÜR

"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.

"BÖYLE BİR DİYALOG GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir.

"SÖZ KONUSU HABERLERİ GERÇEK KABUL EDİP..."

Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.

Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."