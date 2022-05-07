Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri

CHP'de yaşadıkları sonrası Memleket Partisi'ni kurarak yolunu ayıran Muharrem İnce katıldığı canlı yayında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı performanslarını eleştirdi. İnce iki belediye başkanı tarafından herhangi bir sorun göremediğini ifade ederken "Bir başarı hikayesi yok" yorumunda bulundu.