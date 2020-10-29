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Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: CHP'den her geçen gün yeni skandallar duyuyoruz

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Giriş: 29.10.2020 20:51
Güncelleme:29.10.2020 21:04
Başlattığı "Memleket Hareketi" ile yeni parti kuracağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlayan Muharrem İnce başını CHP'nin çektiği muhalefete yüklendi. İnce "Muhalefet insanlara güven vermiyor. CHP'den her geçen gün yeni skandallar duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başlattığı Memleket Hareketi ile yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları güçlenen Muharrem İnce başta CHP olmak üzere Türkiye'deki muhalafet partilerini sert şekilde eleştirdi.

MUHALEFET İNSANLARA GÜVEN VERMİYOR

Türkiye'ye umut olamayan bir muhalefet düzeni olduğunu belirten İnce, başını CHP'nin çektiği muhalefet partilerinin insanlara güven veremediğini ifade etti.

CHP'NİN ANA HEDEFİ 50+1 OLMALI

Türkiye'nin şu anki durumunda muhalefet oylarının %70 civarında olması gerektiğini söyleyen İnce, CHP'nin artık "Biz 50+1'i alacağız" iddiasını benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi. İnce bu durumun CHP'nin ana mantalitesi olması gerektiğini vurguladı.

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CHP'DEN HER GEÇEN GÜN YENİ BİR SKANDAL DUYUYORUZ

CHP'den her geçen gün yeni yeni skandallar duyduklarını belirten Muharrem İnce, " Kimisi Azerbaycan'a destek olamıyor, kimisi Atatürk diyemiyor" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET HAREKETİ NEDİR?

CHP'li Muharrem İnce'nin 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlattığı hareketin adı Bin Günde Memleket Hareketi olarak bilinmektedir. Muharrem İnce, hareketin aklı ve bilimi esas alacağını, ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesle karşı çıkacağını, doğaya ve çevreye saygının ön koşul olacağını vurgulayarak, "Gölgede kalanların gölgesi olmaz, güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz, 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

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