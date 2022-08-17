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Muharrem İnce'den 'Adam Kazandı' açıklaması: Adam 20 Sene Kazandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2022 13:07
CHP’nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, “Adam 2002’de kazandı, 2004’te kazandı, 2007’de kazandı, 2009’da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014’ü de kazandı. 2015’te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı 20 seçimdir kazandırdınız.” ifadelerini kullandı.
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