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Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar…

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Giriş: 04.08.2020 23:36
CHP’de kurultayın ardından kriz daha da derinleşti. CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiası kulislere bomba gibi düştü. Öyle ki İnce’nin parti kuracağına yönelik iddialar alelade bir tevatürden ziyade parti içindeki isimler tarafından yüksek sesle söylenmeye başladı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında parti içindeki kulislerden alınan bilgileri aktardı. Muharrem İnce’nin İstanbul’da görüşmeler yapacağını kaydeden Şahin, eski Şişli Belediye Başkanı ve 2014 seçimlerinde İBB Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül’le de görüş teatisinde bulunacağını açıkladı. Peki, Muharrem İnce parti kuracak mı? İşte detaylar…
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar…
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