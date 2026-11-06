Afyonkarahisar'daki seri cinayetlerde kan donduran itiraflar: "Öldüğünden emin olmak istedim"

Afyonkarahisar'da köy köy gezerek cinayet işlediği öne sürülen şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Husumetlilerini ve kaçmak için araçlarını gasp etmeye çalıştığı kadınları hedef aldığını anlatan zanlı, bir kurbanına yeniden ateş etme gerekçesini "Öldüğünden emin olmak istedim" sözleriyle açıkladı. Şüphelinin ifadesindeki ayrıntılar, cinayetlerin nasıl işlendiğini ve kaçış sürecinde yaşananları gözler önüne serdi.