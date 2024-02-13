Muharrem 'İnce' vurdu! İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'aday belirleme' tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor" diyerek CHP'deki aday belirleme krizine tepki gösterdi. İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer" ifadelerini kullandı.

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