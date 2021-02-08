Muharrem İnce CHP'den istifa mı edecek? Gözler 13.30'a çevrildi

CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce bugün saat 13:30'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda İnce'nin CHP'den istifasını açıklaması bekleniyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu da kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Geçen hafta 'Kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim' açıklamasını yapan CHP'li Muharrem İnce, bugün saat 13.30'da kamera karşısına geçecek. Ankara'da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleyecek olan İnce'nin istifa kararını açıklaması bekleniyor.

Muharrem İnce'ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek. Öte yandan Memleket Partisi'nin yol haritasını da açıklayacak. O açıklama yapılırken Memleket Hareketi'nin 80 kurucusu da alanda hazır bekliyor.

CHP NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

MYK saat 12'de toplandı. CHP'den neden ayrıldığını anlatacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin partiden ayrılmasına sıcak bakmamıştı. Öyleki Kılıçdaroğlu, 'parayla parti kuruyorlar' iddiasını gündeme getirmişti.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.