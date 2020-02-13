Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Son dakika haberi... Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde saat 17.30’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP içerisinde ciddi çalkantılara yol açan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ve 28-29 Mart'ta yapılacak Genel Kurultay'a giden süreçte yaşanan sıkıntıların ele alındığı belirtiliyor.