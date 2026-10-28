İsrail seçimlerinde Netanyahu'dan "şaibe" iddiası! Haaretz'den Arap seçmenlerin oy kullanmasının engellendiğine ilişkin haber

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İsrail'de oy verme işlemleri sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlere yönelik "şaibe" iddiaları gündeme geldi. Sandıklar henüz kapanmadan olası bir yenilgiye karşı açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkedeki Arap seçmenlerin seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştığını öne sürdü. İsrail gazetesi Haaretz ise Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki seçim merkezlerine "görüntüleme ekipleri" yerleştirildiğini ve oy verme sürecinin aksatıldığını yazdı.