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Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de açıkladı

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Giriş: 06.04.2023 21:30
Türkiye'de seçimler her geçen gün yaklaşırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi yaşanıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında yedili koalisyondaki liste savaşlarındaki son kulisleri paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı. Selvi özellikle DEVA ve Gelecek Partisi'ne yönelik yaptığı açıklamada "Prensip olarak anlaştılar ama partilerin listelerdeki yerlerine ciddi şekilde itirazları var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler
Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler
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