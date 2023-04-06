06 Nisan 2023, Perşembe
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Muhalefetteki liste savaşlarında son kulisler! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de açıkladı
Türkiye'de seçimler her geçen gün yaklaşırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi yaşanıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında yedili koalisyondaki liste savaşlarındaki son kulisleri paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı. Selvi özellikle DEVA ve Gelecek Partisi'ne yönelik yaptığı açıklamada "Prensip olarak anlaştılar ama partilerin listelerdeki yerlerine ciddi şekilde itirazları var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...