Muhalefette yaprak dökümü! CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? İstifa ve koltuk savaşları…

28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet tel tel dökülüyor. İYİ Parti cephesinde önemli isimler Meral Akşener’i topa tutarak istifa ederken Kemal Kılıçdaroğlu’na ise manevi oğlu Ekrem İmamoğlu “değişim” adı altında bayrak açtı. Özgür Özel ise “sorumluluktan kaçmam” diyerek Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz koydu. Peki muhalefet cephesinde neler oluyor? İYİ Parti ve CHP içerisinde yaşananlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişimci yazar Ali saydam ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

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