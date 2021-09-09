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Muhalefette tekil tartışması! Millet İttifakı'nda krizin sonu gelmiyor

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 11:32
Güncelleme:09.09.2021 11:43
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, ittifaktan bağımsız vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekil konuşmakla suçlaması iki parti arasındaki krizi gözler önüne serdi. Tam da bu süreçte Meral Akşener'den de Kılıçdaroğlu'na misilleme gibi açıklama geldi. Millet İttifakı cephesindeki kriz ile ilgili son durum ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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