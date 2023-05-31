31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?

Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 10:56
28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Sandık sonuçları muhalefeti karıştırdı, CHP ve İYİ Parti’de istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Muhalefette ciddi bir lider krizi yaşanıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine’de kimler olacak?
Kabine'de kimler olacak?
Muhalefette lider krizi! Kaos yükleniyor...
Muhalefette lider krizi! Kaos yükleniyor...
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı!
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı!
CHP’li belediyeye fatura isyanı!
CHP’li belediyeye fatura isyanı!
Son gün! Kaç kişi başvuru yaptı?
Son gün! Kaç kişi başvuru yaptı?
Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı!
Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı!
Meteoroloji’den ’sarı’ kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 'sarı' kodlu uyarı!
İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu’na kesti!
İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu’na kesti!
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Bolu Belediyesi önüne çimento bıraktılar!
Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de
Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de
Daha Fazla Video Göster