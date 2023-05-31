31 Mayıs 2023, Çarşamba
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Muhalefette lider krizi! İYİ Parti ve CHP’de neler olacak? Kılıçdaroğlu hangi adımı atacak?
28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Sandık sonuçları muhalefeti karıştırdı, CHP ve İYİ Parti’de istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Muhalefette ciddi bir lider krizi yaşanıyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.