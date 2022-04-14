Muhalefette 16 aydır bitmeyen tartışma | Üçüncü ittifak mı kurulacak? Üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefette hemen her hafta yeni krizler patlak veriyor. Millet İttifakı ile birlikte yol yürüyen Saadet Partisi, ittifakla yollarını ayırma sinyali geldi. "Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" dedi. Peki kim hangi ismi aday olarak görmek istiyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimler karşı? HDP, ittifakta örtülü olarak mı yer alacak? İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na neden karşı? Üçüncü ittifak mı kurulacak? Üçüncü ittifak açıklaması ne anlama geliyor? 6’lı masa dağılıyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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