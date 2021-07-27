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Muhalefetin otoyol yalanı çöktü! İşte rakamlar

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 10:14
Muhalefetin otoyol yalanı çöktü. Köprü ve otoyollar geçiş garanti sayılarını geçti. Yap-işlet-devret yöntemi ile Türkiye'ye kazandırılan projelerden, günlük 40 bin aracın geçmesi taahhüt edilen Osmangazi Köprüsü'nden, pandemide 42 bin araç geçti. İstanbul trafiğini önemli ölçüde azaltan Avrasya Tüneli'nden ise 4 yılda 67,7 milyon araç geçti, ekonomiye 6 milyar lira aktı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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