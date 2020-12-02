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Muhalefetin Katar rahatsızlığı! Yatırımları önlemek için kimler lobi yapıyor?

A Haber
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Giriş: 02.12.2020 13:04
Güncelleme:02.12.2020 13:36
Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesi Katar yatırım otoritesine satıldı. Ancak bu hisse kısa bir süre önce Avrupa Yatırım Bankası'na aitti. Avrupalı ve Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarından vazgeçmeleri için de yurt dışında yoğun bir lobi yapıldı. Peki bu lobiyi kimler yaptı? Ve Türkiye'ye yapılan yatırımlardan kimler rahatsız oldu? Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesi Katar yatırım otoritesine satıldı. Ancak bu hisse kısa bir süre önce Avrupa Yatırım Bankası'na aitti. Avrupalı ve Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarından vazgeçmeleri için de yurt dışında yoğun bir lobi yapıldı. Peki bu lobiyi kimler yaptı? Ve Türkiye'ye yapılan yatırımlardan kimler rahatsız oldu? Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında Borsa İstanbul anlaşması SON DAKİKA: TÜRKİYE VARLIK FONU VE KATAR YATIRIM OTORİTESİ ARASINDA BORSA İSTANBUL ANLAŞMASI
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