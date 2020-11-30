Son dakika: Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında Borsa İstanbul anlaşması
Son dakika haberi... Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı.
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26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı.