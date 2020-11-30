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Son dakika: Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında Borsa İstanbul anlaşması

Son dakika haberi... () ve () arasında, ’un yüzde 10’luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında Borsa İstanbul anlaşması

26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı.

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