ABD'den CHP yandaşı internet sitelerine 5,4 milyon TL hibe!

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Bugün para alan, yarın emir alır" sözü doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Öyle ki Türkiye aleyhine haber yapan bazı internet sitelerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi Katar'a sattınız" diyen T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet siteleri ABD'den karşılıksız olarak tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Bugün para alan, yarın emir alır" sözü doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Öyle ki Türkiye aleyhine haber yapan bazı internet sitelerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi Katar'a sattınız" diyen T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet siteleri ABD'den karşılıksız olarak tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

MASKELERİ DÜŞTÜ!

Dolarla konuşan dolarla yazan gazetecilerin maskesi bir kez daha düştü. Gazetecilik ilkeleri üzerine gölge gibi çöken sözde gazetecilerin talimatla haber yazdığı kesinleşmiş oldu!

T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet sitelerini ABD'nin fonladığı ortaya çıktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 26 Kasım'da internet sitesinde yayınladığı ilanda 'demokrasiyi güçlendirme', 'Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirme' gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, derneklere, vakıflara ve bireylere 5 bin ila 50 bin dolar arasında hibe programı başlattığını duyurdu.

Bu ilanına ardından gözler geçmişte kimlerin destek aldığına çevrilmişti ki cevap ABD'nin ünlü düşünce kuruluşundan geldi.

"Center for American Progress'ın" Türkiye'nin değişen medya ortamı ismiyle yayınladığı raporda T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi.

ABD'DEN CHP YANDAŞI SİTELERE HİBE!

Öyle ki CHP yandaşı ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen bu siteler 2016-2019 yılları arasında tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

"FONLAR YASAKLANSIN"

ABD Kongresi'ne bağlı Ned adlı yarı resmi devlet kuruluşu tarafından verilen destekler sürerken Vatan Partisi genel sekreteri Özgür Bursalı "yasa yapılsın, yabancı fonlar yasaklansın" çıkışında bulundu.

SUSKUNLARI SÜRÜYOR

Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi katar'a sattınız" diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.