Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! Türkiye yastayken onlar algı peşindeydiler

Türkiye, "Asrın Felaketi" olarak tanımlanabilecek bir depremle karşı karşıya kaldı. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. Felaketin ilk anından bu yana ekipler sahada canhıraş bir mücadele örneği sergiledi. Böylesi bir ortama gölge düşüren eylemler ise peşi sıra geldi. CHP ve muhalif medya asılsız iddialarla bu mücadeleyi baltalamaya çalıştı. İşte o asılsız iddialar ve gerçekler...

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