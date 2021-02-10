Başkan Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunarak "Gelin birlikte yıl içinde hazırlayıp tartışalım" dedi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete anayasa çağrısına muhalefet ne karşılık verir? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı" ifadelerini kullanarak, "Muhalefet bu meseleyi tartışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunarak "Gelin birlikte yıl içinde hazırlayıp tartışalım" dedi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete anayasa çağrısına muhalefet ne karşılık verir? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı" ifadelerini kullanarak, "Muhalefet bu meseleyi tartışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından net olarak anlıyoruz ki özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı. Bu kararlığının bir neticesi olarak da bütün muhalefet partilerine, sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere acele etmeden müzakerenin tüm yönleriyle en geniş anlamda yapılması çağrısında bulunuldu.

MUHALEFET BUNA NASIL KARŞILIK VERİR?

Kuşkusuz burada muhalefet biraz hazırlıksız yakalandı Cumhur İttifakı'ndan ya da AK Parti'den yeni anayasayla ilgili bir çağrının gelebileceğini düşünmüyorlardı. Türkiye'de 82 anayasası dendiği zaman ilk kurulan cümle şudur: Bir an önce değiştirilmesi gerekir. Muhalefetin burada yapması gereken eğer anayasa değişikliği konusunda uzun süre dile getirdiği söylemleri sahici ise bu meseleyi tartışmak zorundadır.