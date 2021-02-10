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Muhalefete yeni anayasa çağrısı! A Haber canlı yayınında değerlendirdi: Muhalefet bu meseleyi tartışmak zorundadır

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 15:34
Başkan Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunarak "Gelin birlikte yıl içinde hazırlayıp tartışalım" dedi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete anayasa çağrısına muhalefet ne karşılık verir? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı" ifadelerini kullanarak, "Muhalefet bu meseleyi tartışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunarak "Gelin birlikte yıl içinde hazırlayıp tartışalım" dedi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete anayasa çağrısına muhalefet ne karşılık verir? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı" ifadelerini kullanarak, "Muhalefet bu meseleyi tartışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından net olarak anlıyoruz ki özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti yeni anayasa konusunda çok kararlı. Bu kararlığının bir neticesi olarak da bütün muhalefet partilerine, sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere acele etmeden müzakerenin tüm yönleriyle en geniş anlamda yapılması çağrısında bulunuldu.

MUHALEFET BUNA NASIL KARŞILIK VERİR?

Kuşkusuz burada muhalefet biraz hazırlıksız yakalandı Cumhur İttifakı'ndan ya da AK Parti'den yeni anayasayla ilgili bir çağrının gelebileceğini düşünmüyorlardı. Türkiye'de 82 anayasası dendiği zaman ilk kurulan cümle şudur: Bir an önce değiştirilmesi gerekir. Muhalefetin burada yapması gereken eğer anayasa değişikliği konusunda uzun süre dile getirdiği söylemleri sahici ise bu meseleyi tartışmak zorundadır.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Anayasa değişikliğine destek vereceğiz TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERECEĞİZ
Son dakika: Yeni Anayasa süreci! MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı olarak anlayış ve ilke birlikteliğimiz çok nettir SON DAKİKA: YENİ ANAYASA SÜRECİ! MHP LİDERİ BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ANLAYIŞ VE İLKE BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK NETTİR
Başkan Erdoğan partilere çağrı yaptı: Gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım BAŞKAN ERDOĞAN PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI: GELİN YENİ ANAYASA TEKLİFLERİMİZİ YIL İÇİNDE HAZIRLAMAYA BAŞLAYALIM

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