Muhalefete ’yargı’ cevabı: Eski Türkiye’ye dönüş yok!

Başkan Erdoğan’ın sözleri... "Türk yargısına kimse ayar veremez"... Erdoğan bu sözleri, yeni Hakim ve Savcıların Kura Töreninde söyledi. Hedefinde muhalefetten gelen, yargıya yönelik eleştiriler vardı. Hakim ve Savcıların baskı altına alınmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Erdoğan, atamalarını yaptığı gençlere de önemli tavsiyeler verdi. Törende renkli anlar da yaşandı.

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