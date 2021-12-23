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Muhalefet ve fondaş medyanın algısı elinde patladı! Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2021 14:08
Gelecek Partili Selçuk Özdağ ile sözde gazeteci Barış Pehlivan'ın "AKP’li bakanın eşine 30’dan fazla polis ve 9 araçla koruma" iftirasına İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "Karakteri de bayağı olan bir adam, Selçuk Özdağ, bir iftirada bulunuyor. Ardından sözde “gazeteci” Barış Pehlivan da iftiranın peşinden gidiyor… Bakalım iftiralarının aslı neymiş?" sözleriyle gerçeği gözler önüne serdi.
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