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Muğla'da feci kaza: 22 yaralı

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Giriş: 26.11.2022 00:03
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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