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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 13:20
Güncelleme:03.03.2024 13:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla mitinginde vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaydın, "Muğla bugün tarihi bir gün yaşıyor. (Muğla'nın) Hayatında gördüğü en büyük kalabalık bugün burada. Miting alanı şu anda dolmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.
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