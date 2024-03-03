Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla mitinginde vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaydın, "Muğla bugün tarihi bir gün yaşıyor. (Muğla'nın) Hayatında gördüğü en büyük kalabalık bugün burada. Miting alanı şu anda dolmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

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