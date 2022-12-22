22 Aralık 2022, Perşembe
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MSB'den Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümüne özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter adresinden Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin özel bir video klip yayınladı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı.
"Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu" ifadelerine yer verilen MSB'nin dikkat çeken paylaşımda "Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış'taki şanlı ecdadımız gibi" denildi.