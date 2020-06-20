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MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor | Video
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonuna ilişkin son dakika paylaşımında bulundu.
İşte MSB'nin paylaşımı:
#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi... #MSB #TSK