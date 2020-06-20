20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor | Video

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2020 12:35
Güncelleme:20.06.2020 12:40
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonuna ilişkin son dakika paylaşımında bulundu.

İşte MSB'nin paylaşımı:

#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi... #MSB #TSK

MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
LGS'de ilk oturum sona erdi!
LGS'de ilk oturum sona erdi!
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!
Bitmeyen iç savaşın ülkesi Libya!
Bakan Akar: 700’den fazla hedef vuruldu!
Bakan Akar: 700’den fazla hedef vuruldu!
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık olan işletmeler...
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık olan işletmeler...
LGS'ye girenlere önemli mesaj!
LGS'ye girenlere önemli mesaj!
Bakan Koca'dan LGS paylaşımı
Bakan Koca'dan LGS paylaşımı
Korona gölgesinde LGS sınavı!
Korona gölgesinde LGS sınavı!
Tıkanan mazgalları polis memuru temizledi
Tıkanan mazgalları polis memuru temizledi
Erşat Salihi Türkiye'nin operasyonlarını değerlendirdi
Erşat Salihi Türkiye'nin operasyonlarını değerlendirdi
Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var
Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var
Daha Fazla Video Göster