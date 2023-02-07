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MSB'den deprem açıklaması: Hava kuvvetlerimiz gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor

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Giriş: 07.02.2023 00:56
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için dün sabah saatlerinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 37 hava aracıyla 120 sorti yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

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