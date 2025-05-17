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MSB ve Spor Bakanlığı’ndan anlamlı etkinlik! Öğrenciler TCG Anadolu ile Samsun’a gidecek

MSB ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı etkinlik! Öğrenciler TCG Anadolu ile Samsun'a gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 09:28
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'dan Samsun'a öğrenciler ve harbiyelileri götürmek için demir alacak. A Haber ekibinden İslim İstanbullu detayları aktardı.
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MSB ve Spor Bakanlığı’ndan anlamlı etkinlik! Öğrenciler TCG Anadolu ile Samsun’a gidecek
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